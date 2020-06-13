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13 июня 2020, суббота, 11:42 170
Общество 2020-06-13T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине отменили пробное ВНО из-за коронавируса

В Украине отменили пробное ВНО из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Кабмин, ВНО, Коронавирус, Отмена ВНО
ВНО. Фото: umannews.city
ВНО. Фото: umannews.city

Кабинет Министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом, который устанавливает новые антирекорды

Об этом говорится в постановлении правительства №480 от 12 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, правительством были внесены изменения в постановление №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер", которым продлен карантин с 22 мая по 22 июня 2020 года.

В соответствии с утвержденными изменениями, пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово "пробное").

Как сообщали Українськi Новини, 5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.


Кроме того, Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин. 

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