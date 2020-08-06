Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет

Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсо

Решение Киевского городского совета об обязательном ежедневном исполнении Гимна Украины учащимися общеобразовательных школ было действительно принято на пленарном заседании совета 30 июля 2020 года и сейчас направляется на подпись киевскому городскому голове Виталию Кличко.

Об этом говорится в ответе Киевсовета на информационный запрос Українських Новин.

"...Проект решения Киевского городского совета "Об учреждении обязательного исполнения учениками, воспитанниками, педагогическими работниками в заведениях общего среднего образования Государственного Гимна Украины" (от 14.07.2020 №08/231-1740) рассмотрен и принят на пленарном заседании большинством от общего состава Киевского городского совета… Текст решения Киевского городского совета оформляется для подписи киевским городским головой и будет переслан Вам дополнительно", - сказано в ответе.

При этом, закон "О Государственном Гимне Украины" не предусматривает обязательное исполнение Гимна в бытовых процессах, каковым является ежедневное начало занятий в общеобразовательных школах, а только на торжественных мероприятиях. Так, в частности, исполнением Гимна не сопровождаются пленарные заседания местных органов власти, таких как Киевсовет, их подразделений и рабочих органов.

Согласно ст. 2 закона "О Государственном Гимне Украины", начинаются и заканчиваются исполнением Гимна Украины торжественные мероприятия общегосударственного значения. А музыкальное исполнение Государственного Гимна осуществляется во время проведения официальных государственных церемоний и других мероприятий. Таким образом, ежедневное исполнение государственного гимна Украины в школах лишит его торжественности и превратит в обыденность.

При этом ст. 3 устанавливает ответственность за надругательство над Государственным Гимном Украины.

Как сообщалось ранее, депутат Киевсовета и председатель Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук сообщил, что на заседании Киевсовета по предложению депутатов от партии "Свобода" было принято решение об обязательном ежедневном исполнении Государственного Гимна учащимися школ.

Социальные сети высмеяли и осудили решение властей исполнять Гимн в школах.

После чего Киевсовет пояснил, что исполнение Гимна в школах каждый день является рекомендацией, а не обязательным требованием.