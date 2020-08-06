подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет
06 августа 2020, четверг, 15:32 402 Документ
Политика 2020-08-06T16:00:01+03:00
Українські Новини
Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсо

Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет

Павел Твердохлиб
Виталий Кличко, Киевсовет, Школы, Гимн Украины, мэр Киева
Исполнение Гимна Украины в школах. Фото: Иван Шилов / Regnum
Исполнение Гимна Украины в школах. Фото: Иван Шилов / Regnum

Решение Киевского городского совета об обязательном ежедневном исполнении Гимна Украины учащимися общеобразовательных школ было действительно принято на пленарном заседании совета 30 июля 2020 года и сейчас направляется на подпись киевскому городскому голове Виталию Кличко.

Об этом говорится в ответе Киевсовета на информационный запрос Українських Новин.

"...Проект решения Киевского городского совета "Об учреждении обязательного исполнения учениками, воспитанниками, педагогическими работниками в заведениях общего среднего образования Государственного Гимна Украины" (от 14.07.2020 №08/231-1740) рассмотрен и принят на пленарном заседании большинством от общего состава Киевского городского совета… Текст решения Киевского городского совета оформляется для подписи киевским городским головой и будет переслан Вам дополнительно", - сказано в ответе.

При этом, закон "О Государственном Гимне Украины" не предусматривает обязательное исполнение Гимна в бытовых процессах, каковым является ежедневное начало занятий в общеобразовательных школах, а только на торжественных мероприятиях. Так, в частности, исполнением Гимна не сопровождаются пленарные заседания местных органов власти, таких как Киевсовет, их подразделений и рабочих органов.

Согласно ст. 2 закона "О Государственном Гимне Украины", начинаются и заканчиваются исполнением Гимна Украины торжественные мероприятия общегосударственного значения. А музыкальное исполнение Государственного Гимна осуществляется во время проведения официальных государственных церемоний и других мероприятий. Таким образом, ежедневное исполнение государственного гимна Украины в школах лишит его торжественности и превратит в обыденность.

При этом ст. 3 устанавливает ответственность за надругательство над Государственным Гимном Украины.

Как сообщалось ранее, депутат Киевсовета и председатель Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук сообщил, что на заседании Киевсовета по предложению депутатов от партии "Свобода" было принято решение об обязательном ежедневном исполнении Государственного Гимна учащимися школ.

Социальные сети высмеяли и осудили решение властей исполнять Гимн в школах.

После чего Киевсовет пояснил, что исполнение Гимна в школах каждый день является рекомендацией, а не обязательным требованием.

Больше новостей о: Виталий Кличко Киевсовет Школы Гимн Украины мэр Киева

Кличко показал, как "умные" технологии помогают ем...
Исполнение гимна в школах каждый день — рекомендац...
Зеленского просят начинать учебный день в школах и...
Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеиваю...
Нужны ли маски в классах. В МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина
Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет
Новости
Минветеранов проведет патриотический забег в память погибших воинов 26 сентября 16:55
ПЦР-тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус: МОЗ дал рекомендации 16:46 Инфографика
С завтрашнего дня украинцы могут ездить в Черногорию без ограничений 16:35
Курс НБУ на пятницу и выходные: нацвалюта подорожала 16:34
Зеленский из-за взрыва в Ливане просит Шмыгаля проверить обращение со взрывоопасными материалами в Украине 16:30
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
ДТП под Киевом. Скриншот видео
Под Киевом произошла смертельная авария 11:35
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
В Украине могут появиться шерифы, — советник Авакова 05:45
больше новостей
Зеленский предлагает Раде с сентября увеличить минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok