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  • Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров из Украины и России, чтобы разобраться с "вагнеровцами"
06 августа 2020, четверг, 15:09 217
Политика 2020-08-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров из Украины и России, чтобы разобраться с "вагнеровцами"

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров из Украины и России, чтобы разобраться с "вагнеровцами"

Кира Молчанова
Александр Лукашенко, Беларусь, Вагнер, ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Скриншот: youtube/Белта
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Скриншот: youtube/Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Беларуси пригласить в свою страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными возле Минска боевиками частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевала на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Беларуси, передают Українськi Новини.

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых "33 богатырей" (задержанные в Беларуси боевики), я попрошу Генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - отметил Лукашенко во время совещания 6 августа по обеспечению безопасности избирательной кампании по выборам Президента Беларуси.

Он назвал ситуацию с задержанными боевиками серьезной проблемой.

"Сядьте втроем (генеральные прокуроры). Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что если генпрокуроры Украины и России не приедут, Беларусь решит вопрос без них.

Лукашенко добавил, что Беларусь будет действовать на основании законов, но также учитывать человеческий фактор, и подчеркнул, что в решении этого вопроса политизации не должно быть.

Как сообщали Українськi Новини, 5 августа Офис Президента заявил, что Владимир Зеленский обсудил с Президентом Беларуси Александром Лукашенко экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

В свою очередь Администрация Президента Беларуси сообщила, что вопрос боевиков поднял Зеленский, и ничего не упомянула об экстрадиции.

Для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

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