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06 серпня 2020, четвер, 15:09 8
Зовнішня політика 2020-08-06T17:00:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко доручив запросити в Білорусь генпрокурорів з України і Росії, щоб розібратися з "вагнерівцями"

Лукашенко доручив запросити в Білорусь генпрокурорів з України і Росії, щоб розібратися з "вагнерівцями"

Кира Молчанова
Олександр Лукашенко, Українсько-білоруські відночини, ПВК Вагнера
Лукашенко. Скриншот: youtube/Белта
Лукашенко. Скриншот: youtube/Белта

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив генеральному прокурору Білорусі запросити в свою країну генпрокурорів Росії і України для розгляду в ситуації із затриманими біля Мінська бойовиками приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювала на Донбасі, Після того, як поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про їх екстрадицію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Білорусі, передають Українські Новини.

"Щоб зняти ці балачки з приводу так званих "33 богатирів" (затримані в Білорусі бойовики), я попрошу генерального прокурора. Ми вчора довго розмовляли на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським. Ясно, про що йшлося, ЗМІ про це вже повідомляли. Моя позиція була однозначною: у нас є білоруські закони, правопорушення вони здійснювали на території Білорусі. Все те, що у нас сьогодні в Слідчому комітеті виявлено, ми знаємо", - зазначив Лукашенко під час наради 6 серпня із забезпечення безпеки виборчої кампанії щодо виборів президента Білорусі.

Він назвав ситуацію із затриманими бойовиками серйозною проблемою.

"Сядьте втрьох (генеральні прокурори). Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів прийміть рішення щодо цих хлопців. Як приймете втрьох, так і буде", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що якщо генпрокурори України і Росії не приїдуть, Білорусь вирішить питання без них.

Лукашенко додав, що Білорусь буде діяти на підставі законів, але також враховувати людський фактор, і підкреслив, що в рішенні цього питання політизації не має бути.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Білорусії Олександр Лукашенко  розповів про ще один загін "російських бойовиків" з приватних військових компаній , який був перекинутий на південь країни для дестабілізації ситуації.

Раніше  в Білорусі заявили, що не отримували запиту від України на видачу затриманих бойовиків Вагнера.

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