Нужны ли маски в классах. В МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина

Учебный процесс в школах начнется с 1 сентября, но школьникам и учителям все равно придется придерживаться карантинных правил. Каких именно – рассказано в инфографике МОЗ. Правила пребывания учеников: опрос учеников про их самочувствие; вход в помещение только в масках; места для дезинфекции рук при входе в здание; график допуска учеников в школу и разметка маршрутов на полу; отдельные зоны перемещения для разных классов и разных возрастных групп; минимальное передвижение детей между классами; разрешение быть без масок во время занятий; проведение отдельных занятий на свежем воздухе; наличие в туалетах жидкого, антисептиков мыла и бумажных полотенец; очищение поверхностей после учебного дня; проветривание помещений после каждого урока; в расписании рекомендуют начинать занятия в разное время для разных классов; запрет на посещение родителей. Правила работы в школе для учителей: допуск к работе при наличии маски; обеспечение учителей масками и респираторами; мытье рук перед занятиями; централизованный сбор использованных масок; ограничение массовых мероприятий в закрытых помещениях; наличие в медпунктах бесконтактных термометров; наличие информационных материалов про соблюдение респираторной гигиены; работники с признаками ОРВИ к работе не допускаются. Кроме того, в МОЗ рассказали о правилах питания и правилах перевозки детей. Там тоже требуют соблюдать дистанцию и составить графики, чтобы дети из разных классов не оказывались одновременно в одном помещении. Рекомендации МОЗ касательно работы образовательных учреждений во время карантина. Как сообщали Українськi Новини, Сергей Шкарлет заявил о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября. Пока Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020\/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно. Родители тоже против дистанционного образования. 49,7% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива не поддерживают дистанционное обучение в школах в карантин.