подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 августа 2020, четверг, 14:40 709 Инфографика
Общество 2020-08-06T14:41:50+03:00
Українські Новини
Нужны ли маски в классах. В МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина

Нужны ли маски в классах. В МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Обучение в школах, Карантин в школах, карантин в Украине, дети на каратине, Школы на карантине
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

Учебный процесс в школах начнется с 1 сентября, но школьникам и учителям все равно придется придерживаться карантинных правил. Каких именно – рассказано в инфографике МОЗ.

Правила пребывания учеников:

  • опрос учеников про их самочувствие;
  • вход в помещение только в масках;
  • места для дезинфекции рук при входе в здание;
  • график допуска учеников в школу и разметка маршрутов на полу;
  • отдельные зоны перемещения для разных классов и разных возрастных групп;
  • минимальное передвижение детей между классами;
  • разрешение быть без масок во время занятий;
  • проведение отдельных занятий на свежем воздухе;
  • наличие в туалетах жидкого, антисептиков мыла и бумажных полотенец;
  • очищение поверхностей после учебного дня;
  • проветривание помещений после каждого урока;
  • в расписании рекомендуют начинать занятия в разное время для разных классов;
  • запрет на посещение родителей.

Правила работы в школе для учителей:

  • допуск к работе при наличии маски;
  • обеспечение учителей масками и респираторами;
  • мытье рук перед занятиями;
  • централизованный сбор использованных масок;
  • ограничение массовых мероприятий в закрытых помещениях;
  • наличие в медпунктах бесконтактных термометров;
  • наличие информационных материалов про соблюдение респираторной гигиены;
  • работники с признаками ОРВИ к работе не допускаются.

Кроме того, в МОЗ рассказали о правилах питания и правилах перевозки детей. Там тоже требуют соблюдать дистанцию и составить графики, чтобы дети из разных классов не оказывались одновременно в одном помещении.

Рекомендации МОЗ касательно работы образовательных учреждений во время карантина.Рекомендации МОЗ касательно работы образовательных учреждений во время карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Сергей Шкарлет заявил о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Пока Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно.

Родители тоже против дистанционного образования. 49,7% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива не поддерживают дистанционное обучение в школах в карантин.

Больше новостей о: Карантин МОЗ Обучение в школах Карантин в школах карантин в Украине дети на каратине Школы на карантине

"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену
С понедельника карантин могут усилить в четырех областях
Новости
Израиль возобновляет авиасообщение и ослабляет карантин 14:57
В Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки 14:51
Зеленского просят начинать учебный день в школах и детсадах со сжигания шин для патриотического воспитания 14:49
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube
Генпрокурору нужно уволить Панова, который помогает налоговику времен Януковича, - Ляшко 14:45 Видео
Нужны ли маски в классах. В МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина 14:40 Инфографика
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
ДТП под Киевом. Скриншот видео
Под Киевом произошла смертельная авария 11:35
больше новостей
Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко 10:50
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
больше новостей
В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok