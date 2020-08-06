Нужны ли маски в классах. В МОЗ рассказали о правилах работы школ на время карантина

Учебный процесс в школах начнется с 1 сентября, но школьникам и учителям все равно придется придерживаться карантинных правил. Каких именно – рассказано в инфографике МОЗ.

Правила пребывания учеников:

опрос учеников про их самочувствие;

вход в помещение только в масках;

места для дезинфекции рук при входе в здание;

график допуска учеников в школу и разметка маршрутов на полу;

отдельные зоны перемещения для разных классов и разных возрастных групп;

минимальное передвижение детей между классами;

разрешение быть без масок во время занятий;

проведение отдельных занятий на свежем воздухе;

наличие в туалетах жидкого, антисептиков мыла и бумажных полотенец;

очищение поверхностей после учебного дня;

проветривание помещений после каждого урока;

в расписании рекомендуют начинать занятия в разное время для разных классов;

запрет на посещение родителей.

Правила работы в школе для учителей:

допуск к работе при наличии маски;

обеспечение учителей масками и респираторами;

мытье рук перед занятиями;

централизованный сбор использованных масок;

ограничение массовых мероприятий в закрытых помещениях;

наличие в медпунктах бесконтактных термометров;

наличие информационных материалов про соблюдение респираторной гигиены;

работники с признаками ОРВИ к работе не допускаются.

Кроме того, в МОЗ рассказали о правилах питания и правилах перевозки детей. Там тоже требуют соблюдать дистанцию и составить графики, чтобы дети из разных классов не оказывались одновременно в одном помещении.

Рекомендации МОЗ касательно работы образовательных учреждений во время карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Сергей Шкарлет заявил о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Пока Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно.

Родители тоже против дистанционного образования. 49,7% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива не поддерживают дистанционное обучение в школах в карантин.