По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября

После того, как учебный год в школах завершился дистанционно, исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Об этом он рассказал в интервьюизданию LB.ua.



"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - рассказал он.

В Минобразования разрабатывают запасные варианты для обучения.



"Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", - заявил и.о. министра образования.



По словам Шкарлета, родители отмечают, что дистанционное образование - это не совсем образование.

"Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование - это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство", - подытожил он.



Как сообщали Українські Новини, в Минобразования планируют начать учебный год для первокурсников с 17 сентября.



Кроме того, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.