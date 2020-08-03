В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера

Генпрокуратура Беларуси заявила, что они не получили запроса от украинских государственных органов на выдачу задержанных в Минске боевиков частной военной компании "Вагнера", которых в воскресенье, 2 августа взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси, передает Sputnik.

"На данный момент каких-то ходатайств из Офиса генпрокурора Украины по задержанным на территории Беларуси сотрудникам ЧВК "Вагнера" в Генпрокуратуру не поступало", – заявила начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Ранее сообщалось, что ГПУ просит Беларусь арестовать задержанных "вагнеровцев". Украина будет требовать выдачи.

Ранее Українські Новини сообщали, Офис генпрокурора намерен требовать экстрадиции задержанных на территории Беларуси участников вооруженного конфликта на востоке Украины.

29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевиков ЧВК "Вагнера", среди которых есть те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Задержанные в Беларуси наемники из "ЧВК Вагнера", которые прибыли в страну для дестабилизации ситуации перед выборами, воевали на Донбассе в Украине, и, согласно информации СМИ, напралялись в Судан черед Беларусь.