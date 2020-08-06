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06 августа 2020, четверг, 12:35 585
Общество 2020-08-06T15:00:04+03:00
Українські Новини
Моряков флагмана "Гетьман Сагайдачный" отправили на карантин

Моряков флагмана "Гетьман Сагайдачный" отправили на карантин

Кира Молчанова
ВСУ, Фрегат, Коронавирус, Петр Сагайдачный, флагман, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Гетьман Сагайдачный
Гетьман Сагайдачный

На фоне того, что за минувшие сутки несколько десятков украинских военных заболели коронавирусом, на флагмане украинских Военно-морских Сил - фрегате F-130 "Гетьман Сагайдачний" тоже нашли случаи заболевания COVID-19.

Об этом сообщает издание "Думская".

Известно, что заболевших моряков отправили на карантин. Сейчас около 30 человек, которые служат на флагмане, размещены в ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Олександр Охрименко".

Как сообщали Українськi Новини, 5 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 318 до 76 808, количество умерших от заболевания - на 31 человека до 1 819 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,7%, количество новых летальных случаев - на 29,2%.

С понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 5 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 180 человек до 8 992, умерших - на 3 человека до 142.

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