Моряков флагмана "Гетьман Сагайдачный" отправили на карантин

На фоне того, что за минувшие сутки несколько десятков украинских военных заболели коронавирусом, на флагмане украинских Военно-морских Сил - фрегате F-130 "Гетьман Сагайдачний" тоже нашли случаи заболевания COVID-19.

Об этом сообщает издание "Думская".

Известно, что заболевших моряков отправили на карантин. Сейчас около 30 человек, которые служат на флагмане, размещены в ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Олександр Охрименко".

Как сообщали Українськi Новини, 5 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 318 до 76 808, количество умерших от заболевания - на 31 человека до 1 819 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,7%, количество новых летальных случаев - на 29,2%.

С понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 5 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 180 человек до 8 992, умерших - на 3 человека до 142.