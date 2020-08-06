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06 августа 2020, четверг, 11:52 997
Общество 2020-08-06T12:00:01+03:00
Українські Новини
За сутки в ВСУ подтвердили 265 новых случаев COVID-19

За сутки в ВСУ подтвердили 265 новых случаев COVID-19

Кира Молчанова
ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Статистика. Фото: Pexels
Статистика. Фото: Pexels

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 265 человек, за прошедшие сутки, 5 августа, зарегистрировано 34 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 6 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 265 человек. Всего за время пандемии выздоровел 661 человек, летальных случаев - 5", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 588 человек.

Согласно сообщению, количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 3 суток, составляет 162.

За прошедшие сутки зарегистрированы 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Одесская городская инфекционная больница - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находятся 25 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская область - 14 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Николаевская область - 1 военнослужащий).

Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкой течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 5 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 318 до 76 808, количество умерших от заболевания - на 31 человека до 1 819 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,7%, количество новых летальных случаев - на 29,2%.

С понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности.

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