Дуда принес присягу и снова занял должность президента Польши

Анджей Дуда принес присягу перед парламентом и официально начал свою вторую президентскую каденцию.

Об этом пишет Onet.



"В выборах приняли участие более 20 миллионов избирателей. Это большая победа для польской демократии. За меня проголосовало почти 10,5 миллиона человек. Для меня это большая ответственность. Избиратели дали мне сильный демократический мандат на следующий срок. Я хотел бы поблагодарить всех поляков, которые приняли участие на выборах", - сказал он.



Основными вопросами для себя на следующие пять лет президент назвал "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство".



Дуда отдельно упомянул, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и видит задачей для страны помощь в восстановлении полного суверенитета Украины.





[LIVE] Zaprzysiężenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym - 6.08.2020 https://t.co/QYCg3rpEmw — Onet (@onetpl) August 6, 2020





Как сообщали Українські Новини, Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов в Польше.



Кроме того, на выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок.



Ранее сенат Польши предлагал властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы.