Дуда склав присягу і знову став президентом Польщі

В Польщі Анджей Дуда склав присягу перед парламентом і офіційно почав свою другу президентську каденцію .

Про це пише Onet .



"У виборах взяли участь понад 20 мільйонів виборців. Це велика перемога для польської демократії. За мене проголосувало майже 10,5 мільйона осіб. Для мене це велика відповідальність. Виборці дали мені сильний демократичний мандат на наступний термін. Я хотів би подякувати всім поляків, які взяли участь на виборах" , - сказав він.



Основними питаннями для себе на наступні п'ять років президент назвав "сім'ю, безпеку, робочі місця, інвестиції і гідність".



Дуда окремо згадав, що в 2022 році Польща буде головувати в ОБСЄ і бачить завданням для країни допомогу у відновленні повного суверенітету України.





[LIVE] Zaprzysiężenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym - 6.08.2020 https://t.co/QYCg3rpEmw — Onet (@onetpl) August 6, 2020

inherit;">Як повідомляли Українські Новини, Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський вийшли до другого туру президентських виборів в Польщі.



Крім того, на виборах в Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю .



Раніше сенат Польщі пропонував владі ввести надзвичайний стан, щоб відкласти вибори.