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06 августа 2020, четверг, 12:17 135
Внешняя политика 2020-08-06T12:18:48+03:00
Українські Новини
Бывший премьер Фокин будет работать в ТКГ, — Зеленский

Бывший премьер Фокин будет работать в ТКГ, — Зеленский

Валерия Драгомирова
ТКГ, Владимир Зеленский, Витольд Фокин
Витольд Фокин. Фото: wikipedia.org
Витольд Фокин. Фото: wikipedia.org

Бывший премьер-министр Витольд Фокин (1991-1992) будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил журналистам в ходе поездки в Донецкую область, передают Українськi Новини.

"Леонид Данилович (Кучма) действительно устал. Нет других причин. Мы ему благодарны и пригласили Леонида Макаровича (Кравчука). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер (Алексей) Резников", - сказал он.

В каком статусе Фокин войдет в ТКГ Президент не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля глава украинской делегации в ТКГ, бывший Президент Леонид Кучма решил прекратить работу в группе.

Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске (Беларусь).

30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ первого Президента Леонида Кравчука (1991-1994) вместо Кучмы.

 

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