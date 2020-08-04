87-летний Витольд Фокин раздумывает над вхождением в ТКГ, — Гармаш

Привлеченный к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) в качестве представителя отдельных районов Донецкой области журналист Сергей Гармаш заявляет, что бывший премьер-министр Витольд Фокин (1991-1992) раздумывает над вхождением в ТКГ, в то время, как ранее Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой ТКГ вместо Кучмы.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с (новоназначенным главой Леонидом) Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе - непонятно, но из слов (руководителя Офиса Президента Андрея) Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения", - написал он.

По его словам, в ходе встречи Кравчук озвучил идею предоставления Донецкой и Луганской областям статуса свободных экономических зон.

"По его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается. Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор. Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы", - написал Гармаш.

Он добавил, что предложения и идеи могут быть разные, но политику определяет Президент Владимир Зеленский, а главным модератором остается заместитель делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля глава украинской делегации в ТКГ, бывший Президент Леонид Кучма решил прекратить работу в ТКГ.

Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске (Беларусь).

Ранее Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.