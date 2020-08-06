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06 августа 2020, четверг, 11:35 4869
Происшествия 2020-08-06T11:45:02+03:00
Українські Новини
Под Киевом произошла смертельная авария

Под Киевом произошла смертельная авария

Надежда Комендантова
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Утром 6 августа в городе Обухов под Киевом произошло очередное смертельное ДТП.

Соответствующее видео было опубликовано на странице dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, автомобиль Таврия готовился повернуть налево в разрешенном месте. Сзади в него на большой скорости врезалось авто Skoda и Таврию отбросило на проезжавшую рядом Toyota.

"Погиб водитель Таврии, его родной брат госпитализирован в критическом состоянии", - сообщает коррепондент индания.

Как сообщали Українські Новини, в результате ДТП недалеко от села Деньги Золотоношского района в Черкасской области погиб один человек и еще четверых пришлось госпитализировать.

В Киеве на Лесном массиве 1 августа Mersedes влетел в маршрутку. Легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в маршрутку № 415.

В тот же день утром в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.

 

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