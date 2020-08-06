Под Киевом произошла смертельная авария

Утром 6 августа в городе Обухов под Киевом произошло очередное смертельное ДТП.

Соответствующее видео было опубликовано на странице dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, автомобиль Таврия готовился повернуть налево в разрешенном месте. Сзади в него на большой скорости врезалось авто Skoda и Таврию отбросило на проезжавшую рядом Toyota.

"Погиб водитель Таврии, его родной брат госпитализирован в критическом состоянии", - сообщает коррепондент индания.

Как сообщали Українські Новини, в результате ДТП недалеко от села Деньги Золотоношского района в Черкасской области погиб один человек и еще четверых пришлось госпитализировать.

В Киеве на Лесном массиве 1 августа Mersedes влетел в маршрутку. Легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в маршрутку № 415.

В тот же день утром в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.