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06 серпня 2020, четвер, 11:35 12
Події 2020-08-06T13:15:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом сталася смертельна ДТП

Під Києвом сталася смертельна ДТП

Надежда Комендантова
ДТП, Київська область, смертельна ДТП

Вранці 6 серпня в місті Обухів на Київщині сталася чергова смертельна ДТП.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці  dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, автомобіль Таврія готувався повернути ліворуч в дозволеному місці. Ззаду в нього на великій швидкості врізалося авто Skoda і Таврію відкинуло на Toyota, що проїздила поруч.

"Загинув водій Таврії, його рідного брата госпіталізовано в критичному стані", — повідомляє коррепондент видання.

Як повідомляли Українські Новини, у Київській області зіткнулося 2 легковики — 4 людини загинули.

Також патрульні потрапили в ДТП в Одесі.

 

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