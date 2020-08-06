Під Києвом сталася смертельна ДТП

Вранці 6 серпня в місті Обухів на Київщині сталася чергова смертельна ДТП. Відповідне відео було опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua. За попередніми даними, автомобіль Таврія готувався повернути ліворуч в дозволеному місці. Ззаду в нього на великій швидкості врізалося авто Skoda і Таврію відкинуло на Toyota, що проїздила поруч. "Загинув водій Таврії, його рідного брата госпіталізовано в критичному стані", — повідомляє коррепондент видання. Як повідомляли Українські Новини, у Київській області зіткнулося 2 легковики — 4 людини загинули. Також патрульні потрапили в ДТП в Одесі.