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06 августа 2020, четверг, 05:15 34
Финансы 2020-08-06T05:45:01+03:00
Українські Новини
Доллар немного просел. Официальный курс валют на 6 августа

Доллар немного просел. Официальный курс валют на 6 августа

Ирина Николенко
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Официальный курс валют на 6 августа
Официальный курс валют на 6 августа

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD, в то время, как по состоянию на 5 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 4 августа на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,4181
1 доллар США 27,7028
1 швейцарский франк 30,5332
10 иен 2,6230
10 российских рублей 3,7990
1 евро 32,9012

Ранее Українські Новини сообщали, аналитики сделали прогноз курса валют до 9 августа, доллар будет колебаться около уровня 28 гривен. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Также в Министерстве экономического развития прогнозируют, что в 2021 году средний курс доллара будет на уровне 29,1 грн/$.

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