Доллар снова обвалился, а евро внезапно взлетел в цене. Курс валют на 6 августа

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 17,0 коп. до 32,3410 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,26 коп. до 32,9310 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5081 27,7968 32,3410 32,9310 3,37 3,92 Максимальный 27,6000 27,9500 32,6500 33,3000 3,72 5,00 Минимальный 27,3000 27,6700 32,0000 32,5900 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

Также аналитики сделали прогноз курса валют до 9 августа, доллар будет колебаться около уровня 28 гривен. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.