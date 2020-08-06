подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Доллар снова обвалился, а евро внезапно взлетел в цене. Курс валют на 6 августа
06 августа 2020, четверг, 10:40 479
Экономика 2020-08-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар снова обвалился, а евро внезапно взлетел в цене. Курс валют на 6 августа

Доллар снова обвалился, а евро внезапно взлетел в цене. Курс валют на 6 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 17,0 коп. до 32,3410 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,26 коп. до 32,9310 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5081 27,7968 32,3410 32,9310 3,37 3,92
Максимальный 27,6000 27,9500 32,6500 33,3000 3,72 5,00
Минимальный 27,3000 27,6700 32,0000 32,5900 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

Также аналитики сделали прогноз курса валют до 9 августа, доллар будет колебаться около уровня 28 гривен. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Доллар немного просел. Официальный курс валют на 6...
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 авгус...
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на м...
Официальный курс валют на 5 августа: гривна немног...
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену
С понедельника карантин могут усилить в четырех областях
Новости
Лидирует Дарницкий район. В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом 12:20
Бывший премьер Фокин будет работать в ТКГ, — Зеленский 12:17
"Нефтегаз" уволил гендиректора "Укртрансгаза" Алексеенко 12:12
Минюст начал большую распродажу тюрем 12:06
За сутки в ВСУ подтвердили 265 новых случаев COVID-19 11:52
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
больше новостей
В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok