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05 августа 2020, среда, 05:00 25
Финансы 2020-08-05T05:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар может вырасти до 28. Аналитик спрогнозировал курс до конца недели

Доллар может вырасти до 28. Аналитик спрогнозировал курс до конца недели

Елена Новикова
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Прогноз курса валют на неделю
Прогноз курса валют на неделю

В то время, как Национальный банк понизил официальный курс гривны на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD, на этой неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен. Эксперт заявляет, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Так, сообщается, что на этой неделе Министверство финансов должно выплатить 17,3 миллиардов по гривневым ОВГЗ, но это преимущественно погашение гособлигаций, размещенных в мае этого года, когда нерезиденты не покупали новые ОВГЗ.

"Поэтому мы предполагаем, что иностранные инвесторы могут получить лишь около 1 млрд гривен выплат в виде дохода по разным ОВГЗ. Поэтому давление на валютный рынок от нерезидентов может быть в случае увеличения выхода по ОВГЗ путем их продажи в дополнение к полученному доходу", - отметил он.

Но немалый спрос на валюту могут сформировать резиденты, которые не будут реинвестировать полученные выплаты в новые гривневые ОВГЗ, а предпочтут валюту или валютные ОВГЗ, считает аналитик.

"Учитывая это, мы ожидаем, что курс будет колебаться около уровня 28 UAH/USD", - уточнил Котович.

Аналитик также отметил, что за прошедшую неделю курс доллара упал до 27,73 UAH/USD, вынудив НБУ даже сдерживать укрепление. После стабилизации ситуации на валютном рынке, которое произошло после решения НБУ по учетной ставке и формирования условий нового выпуска еврооблигаций, на прошлой неделе гривна постепенно усиливалась.

В целом объем интервенций НБУ был небольшим, всего 38 млн долларов, и разделен на два дня - понедельник и среду.

"Это означает, что, с одной стороны, средства от ОВГЗ, не реинвестированные на первичном рынке, не были в большом объеме направлены на покупку валюты. А с другой - нерезиденты не были активны в выводе средств из Украины. Так в целом за прошедшую неделю иностранцы сократили вложения в гривневые ОВГЗ лишь на 528 млн грн, что значительно меньше, чем в предыдущие недели, поскольку они вряд ли были владельцами облигаций, которые погашались прошлой неделе", - дбавил аналитик группы ICU.

Как сообщали Українські Новини, Bank of America спрогнозировал курс до конца года.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе.

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