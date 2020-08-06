В 20 районах Польши усилят карантин из-за роста больных коронавирусом

Примерно в 20 районах Польши усилят карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Об этом объявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По его словам, динамика роста количества заражений за последние 14 дней – тревожная в 20 районах.

Большинство из них - в Силезском, Малопольском воеводствах, еще часть - в Великопольском и Подкарпатском.

"В этих районах мы хотим усилить карантин практически во всех сферах жизни. Это будет касаться ярмарок и конгрессов, свадеб, спортивных и культурных событий, работы общепита, транспорта и масочного режима", - отметил министр.

Всего в Польше 380 повятов, поэтому 20 - относительно незначительное количество территории страны, добавил Лукаш Шумовский.

Дальнейшие детали относительно решения должны анонсировать сегодня.



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