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  • В 20 районах Польши усилят карантин из-за роста больных коронавирусом
06 августа 2020, четверг, 10:27 206
Мир 2020-08-06T10:45:02+03:00
Українські Новини
В 20 районах Польши усилят карантин из-за роста больных коронавирусом

В 20 районах Польши усилят карантин из-за роста больных коронавирусом

Валерия Драгомирова
Польша, коронавирус в Польше, усиление карантина
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Примерно в 20 районах Польши усилят карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Об этом объявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24. 

По его словам, динамика роста количества заражений за последние 14 дней – тревожная в 20 районах.

Большинство из них - в Силезском, Малопольском воеводствах, еще часть - в Великопольском и Подкарпатском.

"В этих районах мы хотим усилить карантин практически во всех сферах жизни. Это будет касаться ярмарок и конгрессов, свадеб, спортивных и культурных событий, работы общепита, транспорта и масочного режима", - отметил министр.

Всего в Польше 380 повятов, поэтому 20 - относительно незначительное количество территории страны, добавил Лукаш Шумовский.

Дальнейшие детали относительно решения должны анонсировать сегодня.

Как сообщали Українські Новини, Польша продлила запрет на авиасообщение до 11 августа. 

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