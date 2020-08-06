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  • У 20 районах Польщі посилять карантин через зростання кількості хворих на коронавірус
06 серпня 2020, четвер, 10:27 8
Світ 2020-08-06T11:15:03+03:00
Українські Новини
У 20 районах Польщі посилять карантин через зростання кількості хворих на коронавірус

У 20 районах Польщі посилять карантин через зростання кількості хворих на коронавірус

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, Коронавірус в Польші, Карантин в Польщі
Польща. Фото: pixabay
Польща. Фото: pixabay

У 20 районах Польщі планують посилити карантин через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це оголосив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

З його слів, динаміка зростання кількості заражень за останні 14 днів — тривожна у 20 районах. Більшість з них — у Сілезькому, Малопольському воєводствах, ще частина — у Великопольському та Підкарпатському.

"У цих районах ми хочемо посилити карантин практично у всіх сферах життя. Це буде стосуватися ярмарків і конгресів, весіль, спортивних і культурних подій, роботи громадського харчування, транспорту і маскового режиму", — зазначив міністр.

Всього в Польщі 380 повітів, тому 20 — відносно незначна кількість території країни, додав Лукаш Шумовський.

Подальші деталі щодо рішення повинні анонсувати сьогодні.

Як повідомляли Українські Новини, в Польщі три українки втекли із самоізоляції. Крім того, українські працівники захворіли на коронавірус на фермі в Польщі.

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