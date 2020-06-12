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  • В Польше три украинки сбежали из самоизоляции. Им грозит до 8 лет тюрьмы
12 июня 2020, пятница, 15:28 762
Европа 2020-06-12T16:45:03+03:00
Українські Новини
В Польше три украинки сбежали из самоизоляции. Им грозит до 8 лет тюрьмы

В Польше три украинки сбежали из самоизоляции. Им грозит до 8 лет тюрьмы

Елизавета Кесельман
Польша, Заробитчане, коронавирус в Польше, побег из обсервации, Заробитчане в Польше
Польша. фото: embaperu.ch
Польша. фото: embaperu.ch

Украинские рабочие начали жаловаться на адские условия труда и невыплату зарплат в Польше. Тем временем, в городе Пшемент, в Великопольском воеводстве, из самоизоляции сбежали три украинки, которых полиция объявила в розыск. Им грозит тюремный срок до восьми лет. Об этом сообщает Dziennik.

Как сообщает ведомство, украинки приехали в Польшу несколько дней назад. По данным полиции их поселили с женщиной, у которой подтвердили заражение коронавирусом. Позже они сбежали из-под обсервации.

"Все они работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство). Их поместили на карантин, потому что у одной из их сожительниц был обнаружен коронавирус. Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они находились на самоизоляции", - сообщил представитель полиции.

В правоохранительных органах такое поведение женщин назвали безответственным и добавили, что за несоблюдение самоизоляции предусмотрено тюремное заключение от шести до восьми лет.

Как сообщали Українські Новини, суд оправдал туристов, сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий".

Также Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина.

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