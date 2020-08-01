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  • В Польше третий день подряд антирекорд по количеству заболевших Covid-19. Власти могут усилить карантин
01 августа 2020, суббота, 21:13 659
Европа 2020-08-01T21:14:06+03:00
Українські Новини
В Польше третий день подряд антирекорд по количеству заболевших Covid-19. Власти могут усилить карантин

В Польше третий день подряд антирекорд по количеству заболевших Covid-19. Власти могут усилить карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Польше
Варшава. Фото: Pixabay
Варшава. Фото: Pixabay

В Польше третий день подряд фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки. В субботу Covid-19 обнаружили у 658 человек. Об этом пишет пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

В пятницу Министерство здравоохранения сообщило о 657 случаях, а в четверг - о 615. В субботу министерство также объявило о смерти 5 инфицированных людей в возрасте от 55 до 94 лет.

Всего в Польше с начала пандемии подтвердили коронавирус у 46 346 человек, из них 1721 человек умер.

За последнюю неделю июля, с субботы 25 июля по пятницу 31 июля, министерство сообщило в целом о 3650 новых случаях заражения.

Премьер-министр Польши на этой неделе не исключил усиления некоторых ограничений, если ситуация ухудшится.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что ограничения могут вводиться на свадьбах, что стали источником многих инфекций за последние недели.

Как сообщали Українські Новини, Польша продлила запрет на авиасообщение до 11 августа

Кроме того, Кипр с 31 июля усилил карантин: что запрещено. 

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