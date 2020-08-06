В Луганской области возле газопровода нашли взрывчатку

После того, как в Киеве несколько раз находили подозрительные предметы, сотрудники стратегических объектов внимательнее ищут подозрительные предметы. Так, в Луганской области вблизи Северодонецка рядом с газопроводом нашли самодельное взрывное устройство.

Об этом начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила в Facebook.

Она подчеркнула, что взрывчатку убрали до того, как произошел теракт.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, специалисты газовой службы остановили подачу газа.

"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.

Сейчас ищут причастного, также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте.

Растяжка. Фото: Facebook Татьяна Погукай

Как сообщали Українськi Новини, взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.

Ранее, 17 июля вечером, неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.

Позднее Печерский районный суд арестовал подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве.