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22 июля 2020, среда, 08:30 721
Силовые структуры 2020-07-22T09:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве усилили меры безопасности

В Киеве усилили меры безопасности

Анна Рудык
Полиция, Взрывчатка, повышенные меры безопасности, Минская
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Национальная полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах города. К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка привлечены дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена...", - говорится в нем.

Указано, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию.

Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать.

При этом следует сохранять спокойствие, не провоцировать панику.

Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

Как сообщали Українськi Новини, взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.

Ранее, 17 июля вечером, неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.

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В Киеве усилили меры безопасности
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