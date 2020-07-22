В Киеве усилили меры безопасности

Национальная полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах города. К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка привлечены дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена...", - говорится в нем.

Указано, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию.

Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать.

При этом следует сохранять спокойствие, не провоцировать панику.

Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

Как сообщали Українськi Новини, взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.

Ранее, 17 июля вечером, неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.