В Киеве усилили меры безопасности

Национальная полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский". Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини. "Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах города. К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка привлечены дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена...", - говорится в нем. Указано, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие, не провоцировать панику. Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102. Как сообщали Українськi Новини, взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве. Ранее, 17 июля вечером, неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.