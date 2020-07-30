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30 июля 2020, четверг, 11:58 804
Судебная власть 2020-07-30T12:00:35+03:00
Українські Новини
Взрыв на "Шулявке" и минирование на "Минской". Суд арестовал подозреваемых

Взрыв на "Шулявке" и минирование на "Минской". Суд арестовал подозреваемых

Анна Рудык
Метрополитен, взрыв в метрополитене
Взрыв у метро
Взрыв у метро "Шулявская" в Киеве. Фото: пресс-служба Киевского метрополитена

Печерский районный суд арестовал подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории города Киева с использованием самодельных взрывных устройств", - сказано в нем.

27 июля в ходе спецоперации правоохранители задержали двух жителей города Киева 1960 и 1961 года рождения в связи с причастностью к организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в жилом доме на Подоле.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. (покушение на преступление) 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19 сентября включительно.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека.

Также взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.

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