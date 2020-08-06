Швейцария открыла границы для России, и внесла Испанию в список "карантинных" стран

Швейцария, которая открыла границы с 15 июня, но не для Украины, внесла Испанию в список стран, из которых по прибытии необходимо проходить самоизоляцию, а также открыла "двери" для России. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, швейцарские органы здравоохранения добавили материковую Испанию в список стран, из которых прибывающие должны проходить 10-дневный карантин. Глава отдела кризисного управления Федерального управления здравоохранения Патрик Мэтис сообщил на брифинге в Берне, что решение вступит в силу с субботы.

Решение не распространяется на Балеарские и Канарские острова.

"Впервые мы включили в список не всю страну, а те области, где мы можем сказать, что географическое разделение и, прежде всего, потоки пассажиров - и это имеет решающее значение - действительно могут быть дифференцированы", - сказал Мэтис.

По словам Мэтиса, в список стран, в которых уровень заражения COVID-19 оправдывает карантин, были добавлены Экваториальная Гвинея, Багамы, Сент-Мартен, Сингапур, Румыния и Сан-Томе и Принсипи.

Из списка исключены Россия, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщали Українські Новини, в Германии и Эстонии объявили о второй волне коронавируса.

Кроме того, в посольстве Украины возмутились открытием границ Черногории для россиян.