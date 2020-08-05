Эстония объявила о начале второй волны коронавируса

После того, как Германия объявила о старте второй волны коронавируса в стране, правительство Эстонии сделало точно такой шаг, заявив о том, инфекция COVID-19 начала распространяться с новой силой. Об этом сообщает Postimees.

Как отмечается, на днях в эстонском ночном клубе была выявлена вспышка коронавируса среди молодежи, инфекцию подтвердили у 29 человек.

"По оценке Департамента здоровья уже можно говорить о том, что в Эстонии началась вторая волна заболеваемости COVID-19", - сообщает издание.

В связи с новыми случаями коронавируса в Департаменте здоровья Эстонии рассматривают возможность введения новых ограничений на территории всей страны.

"Если и вводить какие-то меры, то по всей стране", - заявила советник Департамента Ирина Донченко, добавив, что в случае введения ограничений в каком-то городе люди просто поедут в другой.

В Эстонии за прошлые сутки официально подтверждены лишь 11 новых случаев коронавируса. Всего в стране заболели 2091 человек. При этом за последний месяц было подтверждено меньше 100 случаев COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Нидерландах фиксируют новые вспышки коронавируса. За неделю количество случаев выросло вдвое.

Как сообщали Українські Новини,