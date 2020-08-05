В посольстве Украины возмутились открытием границ Черногории для россиян

Черногория открыла свои границы для России, тем самым внеся ее в пересмотренный "зеленый список". Теперь россияне смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает черногорский телеканал RTСG.

Отмечается, что в новый список также внесли Азербайджан.

Как утверждает директор Национальной туристической организации Желько Радак Кукавичич, открытие границ для туристов из России и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма.

"Это создаст предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре", - сказала Кукавичич.

Она напомнила данные за август и сентябрь прошлого года, когда в Черногории зарегистрировали 500 тысяч ночевок туристов из России.

В то же время, консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился таким решением властей Черногории.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону. Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщали Українські Новини, Россия планирует через полгода начать испытания на детях вакцины от коронавируса.

Также туристка из Украины рассказала, почему и на сколько в Черногории штрафуют туристов за отсутсвтие маски.