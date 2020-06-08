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08 июня 2020, понедельник, 11:05 304
Европа 2020-06-08T11:05:25+03:00
Українські Новини
С 15 июня Швейцария откроет границы, но не для Украины

С 15 июня Швейцария откроет границы, но не для Украины

Елизавета Кесельман
Швейцария, Европа, Открытие границ в Европе, Коронавируса в Европе
Швейцария. Фото: SVIT.AERO
Швейцария. Фото: SVIT.AERO

Швейцария, которая несмотря на возобновление работы секс-индустрии, все еще не разрешила открыть спортивные секции, заявила об открытии границ для туристов для всех стран Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, в страну смогут въехать туристы из стран Евросоюза, членов Европейской ассоциации свободной торговли, а также Великобритании.

Кабинет министров Швеции принял такое решение после обсуждения министров внутренних дел стран ЕС.

"Позиция соответствует позиции многих европейских правительств. Во время неофициальной видеоконференции глав МВД стран Шенгенской зоны ряд министров выразил желание вернуться к состоянию нормальности и снять ограничения на пограничном движении в Европе с 15 июня", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, первую смерть от коронавируса в Швейцарии зафиксировали 5 марта. 

Тем временем, Еврокомиссия призвала Европу открыть внутренние границы до конца июня. 

Несмотря на это, в Евросоюзе заявили о том, что продлят запрет на въезд иностранцев до конца июня.

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