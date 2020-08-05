Зеленский сменил главу управления разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны вместо Василия Бурбы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, Президент назначил Буданова указом №308. "Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в нем. Кроме того, указом №307 Президент уволил с этой должности Василия Бурбу. Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил заместителей главы Службы внешней разведки Катерину Слядневу и Сергея Трегубенко. До этого Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству. А еще раньше Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании. Президент Владимир Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил контр-адмирала Алексея Неижпапу. Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 назначил заместителем главы Национального банка Юрия Гелетия вместо Олега Чурия.