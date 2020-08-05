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05 августа 2020, среда, 20:40 43
Политика 2020-08-05T21:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский сменил главу управления разведки

Зеленский сменил главу управления разведки

Кира Молчанова
Минобороны, Назначение на должность, Главное управление разведки Украины, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны вместо Василия Бурбы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Президент назначил Буданова указом №308.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в нем.

Кроме того, указом №307 Президент уволил с этой должности Василия Бурбу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил заместителей главы Службы внешней разведки Катерину Слядневу и Сергея Трегубенко.

До этого Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству.

А еще раньше Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 назначил заместителем главы Национального банка Юрия Гелетия вместо Олега Чурия.

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