Зеленский сменил главу управления разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны вместо Василия Бурбы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Президент назначил Буданова указом №308.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в нем.

Кроме того, указом №307 Президент уволил с этой должности Василия Бурбу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил заместителей главы Службы внешней разведки Катерину Слядневу и Сергея Трегубенко.

До этого Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству.

А еще раньше Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 назначил заместителем главы Национального банка Юрия Гелетия вместо Олега Чурия.