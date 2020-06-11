Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Неижпапу

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил контр-адмирала Алексея Неижпапу. Об этом говорится в указе № 217 главы государства, передают Українськi Новини. "Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в нем. Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Неижпапа в 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-морских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования Вооруженных сил. С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-морских сил. Он также принимал участие в Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях Военно-морских сил Вооруженных сил (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими военными учениями "Си Бриз" от украинской стороны. Как сообщали Українськi Новини, 30 мая стало известно, что в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 международные военно-морские учения "Си Бриз-2020" будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации. В прошлом году Українські Новини показали Sea Breeze в разгаре: как проходили международные военные учения в Украине.