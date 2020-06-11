подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 июня 2020, четверг, 21:48 15
Силовые структуры 2020-06-11T21:48:18+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Неижпапу

Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Неижпапу

Кира Молчанова
Военные, ВМС Украины, Назначение на должность, Владимир Зеленский, Алексей Неижпапа
Гетьман Сагайдачный
Гетьман Сагайдачный

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Об этом говорится в указе № 217 главы государства, передают Українськi Новини.

"Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в нем.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Неижпапа в 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-морских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования Вооруженных сил.

С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-морских сил.

Он также принимал участие в Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях Военно-морских сил Вооруженных сил (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей).

Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими военными учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

Как сообщали Українськi Новини, 30 мая стало известно, что в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 международные военно-морские учения "Си Бриз-2020" будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации.

В прошлом году Українські Новини показали Sea Breeze в разгаре: как проходили международные военные учения в Украине.

Больше новостей о: Военные ВМС Украины Назначение на должность Владимир Зеленский Алексей Неижпапа

Рейтинг Зеленского за полтора месяца упал на 3,3%
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище
Новости
Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Неижпапу 21:48
Ливень во Львове затопил улицы, повалил деревья и создал пробки 21:41
Украинская делегация в ТКГ обсудила с российской повышение эффективности работы контактной группы 21:40
Вместо Ткаченко в Раду от "Слуги народа" проходит юрист Маслов 21:11
Аномальная жара, местами ливни и шквалы. Прогноз погоды на 12 июня 21:00
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
Самый дорогой кофе в моей жизни, — Ляшко прокомментировал админпротокол за нарушение карантина 10:11
Отпуск за свой счет во время карантина: что нужно об этом знать 05:30
больше новостей
В Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе 11:18
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия 07:30
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
больше новостей
Боевики блокируют КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская": люди ночуют в серой зоне
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok