Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Неижпапу

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Об этом говорится в указе № 217 главы государства, передают Українськi Новини.

"Назначить Неижпапу Алексея Леонидовича командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в нем.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Неижпапа в 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-морских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки командования Вооруженных сил.

С апреля 2020 года Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-морских сил.

Он также принимал участие в Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях Военно-морских сил Вооруженных сил (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей).

Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими военными учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

Как сообщали Українськi Новини, 30 мая стало известно, что в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 международные военно-морские учения "Си Бриз-2020" будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации.

В прошлом году Українські Новини показали Sea Breeze в разгаре: как проходили международные военные учения в Украине.