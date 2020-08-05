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  • В Бейруте ввели чрезвычайное положение и объявили трехдневный траур
05 августа 2020, среда, 19:31 91
Мир 2020-08-05T19:31:01+03:00
Українські Новини
В Бейруте ввели чрезвычайное положение и объявили трехдневный траур

В Бейруте ввели чрезвычайное положение и объявили трехдневный траур

Ирина Николенко
Ливан, Чрезвычайное положение, Траур, Бейрут, взрыв в Ливане, взрыв в Бейруте
Взрыв в Ливане. Фото: alarabiya.net
Взрыв в Ливане. Фото: alarabiya.net

В Ливане объявили трехдневный траур и ввели режим чрезвычайного положения из-за взрыва в Бейруте, во время которого погибли 133 человека и более 4 тысяч получили ранения по состоянию на 5 августа. Об этом сообщает издание "CNN", передают Українські Новини.

Власти Ливана ввели режим чрезвычайного положения. Со слов министра информации страны Манала Абдель Самада Наджда, чрезвычайное положение вводится на две недели и при необходимости может быть продлено.

"Высшее военное ведомство несет непосредственную ответственность за обеспечение безопасности в городе", – говорится в сообщении.

Также правительство Ливана выступило с заявлением о необходимости взять под домашний арест всех причастных к хранению взрывоопасного аммония в бейрутском порту с момента прибытия груза в город.

Ранее Українські Новини сообщали, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, во время которого пострадало много людей.

Из-за мощного взрыва в Бейруте среди пострадавших сотрудники посольства Нидерландов, включая супругу посла Нидерландов в Ливане.

Кроме того, пострадали несколько украинцев, серьезных травм и погибших среди них нет.

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