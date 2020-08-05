Количество жертв в результате взрыва в Бейруте возросло до 113 человек и более 4 тысяч получили ранения

В результате взрыва в Бейруте, который произошел 4 августа в порту города, число погибших достигло 113 человек и более 4 тысяч получили ранения. Об этом сообщает "LBCI Lebanon News", передают Українські Новини.

Количество жертв от мощного взрыва в Бейруте увеличилось до 113 человек. Кроме того, более 4 тысяч людей получили ранения. Среди них множество находится в критическом состоянии.

Еще десятки людей числятся пропавшими без вести.

Также в Министерстве внутренних дел Ливана сообщают, что расследование причин взрыва в порту будет прозрачным и займет 5 дней.

Ранее Українські Новини сообщали, вследствие взрыва в Бейруте пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включая супругу посла Нидерландов в Ливане.

Кроме того, пострадали несколько украинцев во время взрыва в Бейруте, некоторые получили незначные травмы. Также от взрыва пострадало имущество, но раненных и погибших нет.

В момент взрывов в порту столице Ливана находились корабли из украинского города Мариуполь, которые могли пострадать.