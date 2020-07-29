В Беларуси задержали 32 боевика российской ЧВК, которая планировала провокации

В Беларуси под Минском забержали 32 боевика российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые могли дестабелизировать обстановку накануне выборов. Об этом сообщает издание "БелТА". Сначала не уточнялось, о какой именно ЧВК шла речь, а белорусский МИД не кооментировал случившееся. Позднее информагентство уточнило, что речь идет именно о ЧВК-Вагнера. В правоохранительных органах Беларуси сообщили, что получили информацию о информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки накануне выборов. Сообщается, что россияне имели при себе немного личных вещей и на всех – три больших тяжелых чемодана, которые грузили несколько мужчин. По прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. В администрации санатория рассказали, что приехавшие мужчины вели себя не как туристы и носили однообразную одежду в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. В ночь на 29 июля их задержали силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка. Как сообщали Українські Новини, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. Ранее Лукашенко заявлял, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса.