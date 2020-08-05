Задержанного на взятке губернатора Кировоградщины на посту сменит предприниматель-аграрий

Кабинет Министров одобрил назначение председателем Кировоградской областной государственной администрации Валерия Мищенко.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Мищенко с 1991 года занимается предпринимательской деятельностью, а в 2001 году основал сельхозпредприятие.

Он - аграрий, основатель компании "Агрокомплекс", которая занимается предоставлением услуг по обработке земли, а также выращиванием зерновых и технических культур.

В случае одобрения кандидатуры на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации Мищенко намерен передать управление бизнесом.

Первым шагом в работе губернатора считает необходимость проведения анализа финансирования области, а основной проблемой - сферу образования.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 миллионов гривен. Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.

Андрей Балонь внес залог и вышел из СИЗО.Тем временем президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.

Тем временем, 27 мая Кабмин одобрил назначение киевским губернатором Володина.