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  • Задержанного на взятке губернатора Кировоградщины на посту сменит предприниматель-аграрий
05 августа 2020, среда, 15:28 119
Политика 2020-08-05T16:15:02+03:00
Українські Новини
Задержанного на взятке губернатора Кировоградщины на посту сменит предприниматель-аграрий

Задержанного на взятке губернатора Кировоградщины на посту сменит предприниматель-аграрий

Надежда Комендантова
Назначение губернаторов, Губернатор, Андрей Балонь, Валерий Мищенко
Валерий Мищенко Скриншот видео
Валерий Мищенко Скриншот видео

Кабинет Министров одобрил назначение председателем Кировоградской областной государственной администрации Валерия Мищенко.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Мищенко с 1991 года занимается предпринимательской деятельностью, а в 2001 году основал сельхозпредприятие.

Он - аграрий, основатель компании "Агрокомплекс", которая занимается предоставлением услуг по обработке земли, а также выращиванием зерновых и технических культур.

В случае одобрения кандидатуры на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации Мищенко намерен передать управление бизнесом.

Первым шагом в работе губернатора считает необходимость проведения анализа финансирования области, а основной проблемой - сферу образования.

Как сообщали Українськi Новини, 26 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 миллионов гривен. Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.

Андрей Балонь внес залог и вышел из СИЗО.Тем временем президент Владимир Зеленский назвал справедливым задержание председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня за взятку.

Тем временем, 27 мая Кабмин одобрил назначение киевским губернатором Володина.

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