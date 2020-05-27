Кабмин одобрил назначение киевским губернатором Володина

Кабинет Министров одобрил назначение председателем Киевской областной государственной администрации временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василия Володина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

В декабре 2019 года Володин был назначен заместителем киевского губернатора.

С 2012 по 2019 год он являлся директором департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как сообщали Українськi Новини, 11 марта Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина.

До этого Кабинет министров Украины согласовал назначение бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.

Ранее Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации бизнесмена Максима Козицкого.

До этого Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора.