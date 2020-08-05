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05 серпня 2020, середа, 15:28 10
Політика 2020-08-05T17:15:03+03:00
Українські Новини
Затриманого на хабарі голову кіровоградської ОДА на посаді змінить бізнесмен-аграрій

Затриманого на хабарі голову кіровоградської ОДА на посаді змінить бізнесмен-аграрій

Надежда Комендантова
Кабмін, Кіровоградська ОДА, Голова ОДА, Валерій Міщенко
Валерій Міщенко Скриншот видео
Валерій Міщенко Скриншот видео

Призначення головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Валерія Міщенка Кабінет Міністрів схвалив.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 5 серпня, передають Українські Новини.

Міщенко з 1991 року займається підприємницькою діяльністю, а в 2001 році заснував сільгосппідприємство.

Він - аграрій, засновник компанії "Агрокомплекс", яка займається наданням послуг із обробки землі, а також вирощуванням зернових і технічних культур.

У разі схвалення кандидатури на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Міщенко намір передати управління бізнесом.

Першим кроком в роботі губернатора вважає необхідність проведення аналізу фінансування галузі, а основною проблемою - сферу освіти.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура  (САП) повідомила Балон про підозру  у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з запорукою 12 мільйонів гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику - чиновнику обладміністрації.

Андрій Балон  вніс заставу і вийшов з СІЗО .Тем часом президент Володимир Зеленський  назвав справедливим затримання  голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балон за хабар.

 

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