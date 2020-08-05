Затриманого на хабарі голову кіровоградської ОДА на посаді змінить бізнесмен-аграрій

Призначення головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Валерія Міщенка Кабінет Міністрів схвалив .

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 5 серпня, передають Українські Новини.

Міщенко з 1991 року займається підприємницькою діяльністю, а в 2001 році заснував сільгосппідприємство.

Він - аграрій, засновник компанії "Агрокомплекс", яка займається наданням послуг із обробки землі, а також вирощуванням зернових і технічних культур.

У разі схвалення кандидатури на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Міщенко намір передати управління бізнесом.

Першим кроком в роботі губернатора вважає необхідність проведення аналізу фінансування галузі, а основною проблемою - сферу освіти.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила Балон про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з запорукою 12 мільйонів гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику - чиновнику обладміністрації.

Андрій Балон вніс заставу і вийшов з СІЗО .Тем часом президент Володимир Зеленський назвав справедливим затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балон за хабар.