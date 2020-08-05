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05 августа 2020, среда, 08:17 196
Политика 2020-08-05T10:15:01+03:00
Українські Новини
Данных о пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, - МИД Украины

Данных о пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, - МИД Украины

Ольга Фандорина
Взрыв, МИД Украины, Ливан, Бейрут, Украинцы за границей, Взрыв в порту
Взрыв в ливанском порту. Фото: twitter.com/timourazhari
Взрыв в ливанском порту. Фото: twitter.com/timourazhari

Информации о гражданах Украины, пострадавших во время взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, пока нет. Об этом во вторник сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

Также министр иностранных дел пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате инцидента в порту столицы Ливана.

"Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления", -заявил Кулеба.

В Бейруте в результате серии взрывов погибли 78 человек. Кроме того, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 4 тысячи человек. Об этом сообщает Аljazeera

Как сообщали Українські Новини, в Ливане прогремел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила многие здания по всему городу. Взрыв был такой силы, что волна от него достигла побережья Кипра, расположенного в 250 километрах от Бейрута.

В то же время украинские суда MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Эти данные удались получить с помощью онлайн-сервиса MarineTraffic, который отслеживает местоположение кораблей. Согласно их данным, украинские суда действительно были неподалеку.

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Данных о пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, - МИД Украины
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