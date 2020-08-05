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05 августа 2020, среда, 13:16 2185
Общество 2020-08-05T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Минздраве хотят перенести Тернопольскую область в "зеленую" зону карантина

В Минздраве хотят перенести Тернопольскую область в "зеленую" зону карантина

Елизавета Кесельман
Тернополь, Тернопольская область, Коронавирус в Тернопольской области, Зональный карантин

Министерство здравоохранения Украины намерено перенести Тернопольскую область в "зеленую" зону карантина, поскуольку в регионе фиксируют улучшение ситуации с коронавирусом. Ранее в Тернополе готовились к протестам. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По словам Степанова, Тернопольская область уже 4 дня соответствует всем нормам и может быть переведена в "зеленую" карантинную зону.

 

Тем временем, Ровенская и Харьковская области превышают показатели, необходимые для "зеленой" зоны — уже 9 и 6 дней подряд соответственно.

По данным правительственной карты Украины с разделением на карантинные зоны, Тернополь отнесен к "красной" зоне, а город Бережаны — в "оранжевой".

Как сообщали Українські Новини, в Киеве, Деснянский район лидирует по коронавирусу. В городе второй день подряд растет заболеваемость Covid-19. 

Кроме того, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1271 случай за сутки. 

Тем временем, с 3 августа в Украине вступил в силу "зональный карантин": подробная карта регионов. 

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