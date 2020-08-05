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05 серпня 2020, середа, 13:16 14
Суспільство 2020-08-05T15:15:04+03:00
Українські Новини
У МОЗ хочуть перенести Тернопільську область в "зелену" зону карантину

У МОЗ хочуть перенести Тернопільську область в "зелену" зону карантину

Елизавета Кесельман
Тернопільська область, Тернопіль, коронавірус в Тернопільскій області, зональний карантин

Міністерство охорони здоров'я України збирається змінити зону карантину Тернопільської області з "червоної" в "зелену", оскільки в регіоні фіксують поліпшення ситуації з коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

За словами Степанова, Тернопільська область вже 4 дні відповідає всім нормам і може бути переведена в "зелену" карантинну зону.

 

Тим часом, Рівненська та Харківська області перевищують показники, необхідні для "зеленої" зони - вже 9 і 6 днів поспіль відповідно.

За даними урядової карти України з поділом на карантинні зони, Тернопіль віднесений до "червоної" зоні, а місто Бережани - до"помаранчевої".

Як повідомляли Українські Новини, в Києві, 4 серпня, кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві збільшилася на 150 осіб до 8 812, померлих - на 1 людину до 139. Лідирує Деснянський район.

Крім того, в Україні новий антирекорд по захворюваності на коронавірус - 1271 інфікований за добу. Померли 24 людини.

Тим часом з 3 серпня в Україні набув чинності "зональний карантин", який ділить області на 4 зони, згідно з епідемічною ситуацією: детальна карта регіонів. 

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