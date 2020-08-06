Подорожали в три раза. Цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять лет

Из-за увеличения предложения на рынке, цены на арбуз, который содержит много витаминов и каротин, опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже чем в аналогичный период прошлого года. Оптовые цены на арбузы в Украине колеблются в пределах 4-6 гривен/кг.

Об этом пишет Украинская плодоовощная ассоциация.



"Существенные ценовые разногласия в текущем и прошлом сезонах объясняются в первую очередь неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на созревание арбузов. Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов", - отмечает директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.



На сегодняшний день цены на арбузы в Украине являются максимальными минимум за 5 последних лет. Среди пяти предыдущих сезонов, в ближайшие к сегодняшним показателям были цены в 2018 году - в пределах 2,5-3,5 грн/кг. В начале августа 2019 и 2016 годах арбуз отгружался примерно в одном ценовом диапазоне - 1,5-2 грн/кг, а в 2017 году средние оптовые цены были еще ниже - 1,5 грн/кг.

Динамика цен на арбуз в Украине за последние 5 лет. Инфографика: fruit-ukraine.org



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