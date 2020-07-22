У доктора Комароского рассказали, как правильно выбрать дыню

Сезон дынь начался, и продавцы снизили цены на этот полезный продукт. Однако не все дыни одинаково полезны. В передаче доктора Кемеровского рассказали, как выбрать максимально полезную дыню и избежать нитратов.

По словам гостьи педиатра Юлии Шумиловой-Мовчан, экспертки по качеству и безопасности пищевых продуктов, дыни намного безопаснее арбузов с точки зрения загрязнения нитратами. Нитратами "подкармливают" молодые плоды, которые еще не успели дозреть. Такие дыни и арбузы поваляются на прилавках магазинов и рынков в начале июля. Нитраты содержатся в жидкости внутри плода, поэтому дыни намного безопаснее арбузов – в них больше твердого вещества.

По словам специалистки, не существует конкретного способа понять, есть ли в продукте нитраты, кроме как выбрать спелый плод. Чем спелее дыня, тем меньше шансов "нарваться" на нитраты. Определить это можно по хвостику: если он высох, то значит дыня перестала потреблять вещества и занялась их преобразованием в сахара.

Есть несколько способов понять, что дыня созрела:

спелая дыня пахнет сладко и тонко, от нее не должно нести зеленью;

если хлопнуть по спелой дыне, то услышим глухой звук;

у спелой дыни корка пода должна пружинить, но ни в коем случае от нажатия не должны оставаться следы;

на дыне не должно быть темных пятен. Спелая дыня отличается от зеленой насыщенным цветом, даже если это дыня с зеленоватой кожурой;

не стоит покупать дыню вблизи от дороги или лежавшую на земле.

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Ранее Українські Новини рассказывали, какими полезными свойствами обладает дыня.

И делились секретами выбора спелого арбуза.