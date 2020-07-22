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22 июля 2020, среда, 05:30 432
Lifestyle 2020-07-22T05:30:01+03:00
Українські Новини
У доктора Комароского рассказали, как правильно выбрать дыню

У доктора Комароского рассказали, как правильно выбрать дыню

Кира Молчанова
Фрукты, советы здоровья, полезные фрукты, Дыня

Сезон дынь начался, и продавцы снизили цены на этот полезный продукт. Однако не все дыни одинаково полезны. В передаче доктора Кемеровского рассказали, как выбрать максимально полезную дыню и избежать нитратов.

По словам гостьи педиатра Юлии Шумиловой-Мовчан, экспертки по качеству и безопасности пищевых продуктов, дыни намного безопаснее арбузов с точки зрения загрязнения нитратами. Нитратами "подкармливают" молодые плоды, которые еще не успели дозреть. Такие дыни и арбузы поваляются на прилавках магазинов и рынков в начале июля. Нитраты содержатся в жидкости внутри плода, поэтому дыни намного безопаснее арбузов – в них больше твердого вещества.

По словам специалистки, не существует конкретного способа понять, есть ли в продукте нитраты, кроме как выбрать спелый плод. Чем спелее дыня, тем меньше шансов "нарваться" на нитраты. Определить это можно по хвостику: если он высох, то значит дыня перестала потреблять вещества и занялась их преобразованием в сахара.

Есть несколько способов понять, что дыня созрела:

  • спелая дыня пахнет сладко и тонко, от нее не должно нести зеленью;
  • если хлопнуть по спелой дыне, то услышим глухой звук;
  • у спелой дыни корка пода должна пружинить, но ни в коем случае от нажатия не должны оставаться следы;
  • на дыне не должно быть темных пятен. Спелая дыня отличается от зеленой насыщенным цветом, даже если это дыня с зеленоватой кожурой;
  • не стоит покупать дыню вблизи от дороги или лежавшую на земле.

Ранее Українські Новини рассказывали, какими полезными свойствами обладает дыня.

И делились секретами выбора спелого арбуза.

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