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15 июля 2020, среда, 06:50 439
Lifestyle 2020-07-15T06:50:01+03:00
Українські Новини
Чем полезна и вредна самая большая украинская ягода

Чем полезна и вредна самая большая украинская ягода

Кира Молчанова
Арбуз, Фрукты, польза, Ягода, польза арбуза

Пока ученые спорят, может или не может дыня занеметь сахар, арбуз уверенно удерживает лидерство по летним способам похудения. Українські Новини выясняли, в чем польза и вред арбуза.

Кому полезен арбуз

Арбузы содержат витамины В1, В2, С, РР, фолиевую кислоту и каротин. Кроме того, из микроэлементов в нем есть калий, натрий, кальций, фосфор и медь, а также – клетчатка. Больше всего там магния, который холестерина, сохраняя эластичность кровеносных сосудов.

Всем известен мочегонный эффект арбуза. Так магний предотвращает образование камней, нормализует работу кишечника, сохраняет эластичность мышц и предупреждает остеопороз. Арбуз рекомендуют употреблять людям для устранения отечности при сердечно-сосудистых нарушениях.

Есть арбуз стоит людям, страдающим от цистита, нефрита, пиелонефрита, хронического гепатита, холецистита или дискинезии желчных путей. Арбузный сок избавляет организм от токсинов и улучшает микрофлору кишечника.

А еще арбуз отлично утоляет жажду. Сахара в нем немного, так что он полезнее любого сока из пакета.

Арбуз при похудении

Есть больше десятка арбузных диет. Работают они так:

  • мочегонный эффект избавляет организм от лишней влаги и выводит токсины;
  • происходит насыщение за счет того, что желудок заполняется низкокалорийной ягодой. Вы вроде и наелись до отказа, и много калорий не приобрели;
  • сладкий вкус сигнализирует в мозг о насыщении, и вам больше не хочется есть. Другие продукты так не делают;
  • питательные вещества поддерживают иммунитет.

Арбузная диета должна сочетаться с физическими нагрузками. Использовать ее можно не более двух дней подряд. На третий день у вас скорее всего проснется сильный аппетит, и удовлетворять его надо будет здоровым разнообразием.

Конечно, если у вас проблемы со здоровьем, то садиться на арбузную диету можно только после консультации с врачом.

Кому нужно есть арбуз с осторожностью

Есть арбуз можно абсолютно всем, но некоторым – в меру. Там много клетчатки, которая усиливает перистальтику кишечника. Людям с проблемами ЖКТ употреблять продукт рекомендуется в ограниченных количествах.

Арбузом можно отравиться. Прежде всего, опасны "напичканные" арбузы, которых для ускорения роста заливали нитратами и пестицидами. Арбузы редко перевозят в стерильных условиях. Их везут в грузовике или на барже в контейнерах, а хранят на земле или на полу. На их поверхности скапливается огромное количество микробов. Разрезать арбуз нужно только после тщательного мытья в теплой воде.

Также его не стоит есть людям с повышенной кислотностью, заболеваниями поджелудочной железы, диабетом, сердечными заболеваниями и тем, у кого есть камни в почках.

Как сообщали Українські Новини, в Украине резко подешевел ранний арбуз, выращенный в южных регионах страны.

При этом специалисты советуют не покупать арбуз раньше августа.

Диетологи и эксперты заявляют, что арбуз содержит в себе множество витаминов, жизненно важных для нашего организма.

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