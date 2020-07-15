Чем полезна и вредна самая большая украинская ягода

Пока ученые спорят, может или не может дыня занеметь сахар, арбуз уверенно удерживает лидерство по летним способам похудения. Українські Новини выясняли, в чем польза и вред арбуза.

Кому полезен арбуз

Арбузы содержат витамины В1, В2, С, РР, фолиевую кислоту и каротин. Кроме того, из микроэлементов в нем есть калий, натрий, кальций, фосфор и медь, а также – клетчатка. Больше всего там магния, который холестерина, сохраняя эластичность кровеносных сосудов.

Всем известен мочегонный эффект арбуза. Так магний предотвращает образование камней, нормализует работу кишечника, сохраняет эластичность мышц и предупреждает остеопороз. Арбуз рекомендуют употреблять людям для устранения отечности при сердечно-сосудистых нарушениях.

Есть арбуз стоит людям, страдающим от цистита, нефрита, пиелонефрита, хронического гепатита, холецистита или дискинезии желчных путей. Арбузный сок избавляет организм от токсинов и улучшает микрофлору кишечника.

А еще арбуз отлично утоляет жажду. Сахара в нем немного, так что он полезнее любого сока из пакета.

Арбуз при похудении

Есть больше десятка арбузных диет. Работают они так:

мочегонный эффект избавляет организм от лишней влаги и выводит токсины;

происходит насыщение за счет того, что желудок заполняется низкокалорийной ягодой. Вы вроде и наелись до отказа, и много калорий не приобрели;

сладкий вкус сигнализирует в мозг о насыщении, и вам больше не хочется есть. Другие продукты так не делают;

питательные вещества поддерживают иммунитет.

Арбузная диета должна сочетаться с физическими нагрузками. Использовать ее можно не более двух дней подряд. На третий день у вас скорее всего проснется сильный аппетит, и удовлетворять его надо будет здоровым разнообразием.

Конечно, если у вас проблемы со здоровьем, то садиться на арбузную диету можно только после консультации с врачом.

Кому нужно есть арбуз с осторожностью

Есть арбуз можно абсолютно всем, но некоторым – в меру. Там много клетчатки, которая усиливает перистальтику кишечника. Людям с проблемами ЖКТ употреблять продукт рекомендуется в ограниченных количествах.

Арбузом можно отравиться. Прежде всего, опасны "напичканные" арбузы, которых для ускорения роста заливали нитратами и пестицидами. Арбузы редко перевозят в стерильных условиях. Их везут в грузовике или на барже в контейнерах, а хранят на земле или на полу. На их поверхности скапливается огромное количество микробов. Разрезать арбуз нужно только после тщательного мытья в теплой воде.

Также его не стоит есть людям с повышенной кислотностью, заболеваниями поджелудочной железы, диабетом, сердечными заболеваниями и тем, у кого есть камни в почках.

Как сообщали Українські Новини, в Украине резко подешевел ранний арбуз, выращенный в южных регионах страны.

При этом специалисты советуют не покупать арбуз раньше августа.

Диетологи и эксперты заявляют, что арбуз содержит в себе множество витаминов, жизненно важных для нашего организма.