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06 серпня 2020, четвер, 06:30 11
Життя 2020-08-06T07:15:01+03:00
Українські Новини
Ціни на кавуни подорожали втричі та побили рекорд за п'ять років

Ціни на кавуни подорожали втричі та побили рекорд за п'ять років

Валерия Драгомирова
Ягода, ціни на ягоди, ціни на кавуни, кавун
Арбуз. Фото: pixabay
Арбуз. Фото: pixabay

Ціни на кавун, який містить багато вітамінів і каротин, опустилися до мінімального за сезон рівня через збільшення пропозиції на ринку. Однак, попри сезоне зниження цін, на початку серпня українські виробники відвантажують кавуни майже втричі дорожче ніж в аналогічний період минулого року. В Україні гуртові ціни на кавуни коливаються в межах 4-6 гривень/кг.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація.

"Істотні цінові розбіжності в поточному і минулому сезонах пояснюються в першу чергу несприятливими погодними умовами, які вплинули на дозрівання кавунів. Низькі температури повітря протягом усього травня і першої половини червня не тільки затримали сезон ранніх сортів кавунів на кілька тижнів, а й позначилися на врожаї більш пізніх сортів" , - зазначає директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

На сьогодні ціни на кавуни в Україні є максимальними мінімум за 5 останніх років. Серед п'яти попередніх сезонів, в найближчі до сьогоднішніх показників були ціни в 2018 році - в межах 2,5-3,5 грн/кг. На початку серпня 2019 і 2016 роках кавун відвантажувався приблизно в одному ціновому діапазоні - 1,5-2 грн/кг, а в 2017 році середні оптові ціни були ще нижчі - 1,5 грн/кг.

Динаміка цін на кавун в Україні за останні 5 років. Інфографіка: fruit-ukraine.orgДинаміка цін на кавун в Україні за останні 5 років. Інфографіка: fruit-ukraine.org


Раніше Українські Новини писали, як вибрати кавун за кольором, розміром і звуком . 


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