Ціни на кавуни подорожали втричі та побили рекорд за п'ять років

Ціни на кавун, який містить багато вітамінів і каротин , опустилися до мінімального за сезон рівня ч ерез збільшення пропозиції на ринку . Однак, попри сезоне зниження цін , на початку серпня українські виробники відвантажують кавуни майже втричі дорожче ніж в аналогічний період минулого року. В Україні гуртові ціни на кавуни коливаються в межах 4-6 гривень/кг.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація.



"Істотні цінові розбіжності в поточному і минулому сезонах пояснюються в першу чергу несприятливими погодними умовами, які вплинули на дозрівання кавунів. Низькі температури повітря протягом усього травня і першої половини червня не тільки затримали сезон ранніх сортів кавунів на кілька тижнів, а й позначилися на врожаї більш пізніх сортів" , - зазначає директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.



На сьогодні ціни на кавуни в Україні є максимальними мінімум за 5 останніх років. Серед п'яти попередніх сезонів, в найближчі до сьогоднішніх показників були ціни в 2018 році - в межах 2,5-3,5 грн/кг. На початку серпня 2019 і 2016 роках кавун відвантажувався приблизно в одному ціновому діапазоні - 1,5-2 грн/кг, а в 2017 році середні оптові ціни були ще нижчі - 1,5 грн/кг.

Динаміка цін на кавун в Україні за останні 5 років. Інфографіка: fruit-ukraine.org



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