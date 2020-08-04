За неделю цены на арбуз заметно снизились: сколько сейчас стоит на рынке ягода

Вместе с ценами на яблоки нового урожая падают также и цены на арбуз. С 24 по 31 июля цены на арбуз снизились на 10% до около 5,03 гривны/кг (0,18 доллара) с 24 по 31 июля. Об этом говорится в сообщении аналитической платформы East-Fruit, передают Українськi Новини.

"Максимальное снижение цен на арбузы по итогам отчетно периода было зафиксировано в Таджикистане и Молдове, менее существенно данные бахчевые потеряли в цене в Украине и Российской Федерации", - сказано в нем.

Так, по состоянию на 24 июля средняя стоимость арбузов в Украине составляла 0,2 доллара (около 5,59 гривны) за 1 кг, по состоянию на 31 июля - 0,18 доллара. Отмечается, что в большинстве анализируемых стран на рынке арбузов установились негативные ценовые тенденции, так как других вариантов активизации торговли увеличивающимися объемами продукции продавцы не видели.

В то же время цены на дыни в странах региона мониторинга East-Fruit практически не претерпели изменений за последнюю неделю. В Украине цены на дыню сохранились на уровне 24 июля - 0,29 доллара, или около 8,1 гривны/кг. Аналитическая платформа East-Fruit занимается анализом плодоовощных рынков Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы.

Как сообщали Українські Новини, сезон дынь в этом году начался на две недели позже. Тем временем в Украине рекордно подорожали укроп и петрушка.