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  • На рынке появились арбузы. Как выбрать правильную ягоду по цвету, размеру и звуку
21 июля 2020, вторник, 06:00 10
Lifestyle 2020-07-21T07:15:02+03:00
Українські Новини
На рынке появились арбузы. Как выбрать правильную ягоду по цвету, размеру и звуку

На рынке появились арбузы. Как выбрать правильную ягоду по цвету, размеру и звуку

Кира Молчанова
Арбуз, Ягоды, советы здоровья
Арбуз. Фото: pixabay.com
Арбуз. Фото: pixabay.com

Начинается сезон арбузов, и цены на них стали падать, а количество желающих купить самую большую ягоду становится больше с каждым днем. Українські Новини рассказывают, как выбирать арбуз правильно.

Арбуз полезен "сердечникам". Он прочищает печень, выводит токсины из организма и помогает при похудении. Клетчатка из арбуза улучшает перистальтику кишечника и помогает при запорах. Регулярное употребление арбуза помогает справиться с камнями в почках. Кроме того, на арбузной диете можно похудеть всего за пару дней.

Но чтобы арбуз действительно помогал, его нужно правильно выбрать. Есть несколько правил:

Время. Покупать арбуз раньше августа не стоит. Те ягоды, которые продают раньше, скорее всего напичканы нитратами, которые никому здоровья не добавят.

Место. В идеале арбуз нужно покупать рядом с арбузным полем. Но не всем такое место доступно. Непосредственно возле дороги покупать арбуз не стоит - выхлопы и пыль оседают на фруктах. В супермаркете арбузы часто закупают еще зелеными, поэтому там с выбором нужно быть осторожным.

Объем. Арбузы бывают как большого, так и маленького размера. Поэтому нужно ориентироваться на сорт и не брать слишком маленький арбуз (он скорее всего не дозрел) или слишком большой (его скорее всего перекормили нитратами).

"Полосатость". Полосы на арбузе должны быть контрастными, а кожура – твердой и блестящей. Мягкие арбузы брать не стоит.

Желтый бочок. Размер этого пятна должен быть для некрупных сортов 5 см, а для крупных 10 см. Очень крупное пятно – это повод отказаться от такого арбуза. Арбузы с белым пятном брать не стоит.

Звук. Чтобы правильно выбрать арбуз нужно уметь отличить глухой звук от звонкого. При постукивании арбуз должен издавать звонкий звук – это свидетельствует о пористости мякоти, а, значит, о спелости арбуза.

Хвостик. У арбуза должна быть плодоножка. У зрелого плода она должна быть желтой и сухой, но не пересушенной.

Ранее Українські Новини рассказывали, в чем польза арбуза и кому его нельзя есть.

На прошлой неделе из-за увеличения предложения бахчевых культур на рынках Украины существенно подешевели арбузы и дыни.

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