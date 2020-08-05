подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 12:30 684
Общество 2020-08-05T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Киевской области вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки

В Киевской области вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 4 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 65 человек до 3 942, умерших - на 1 человека до 66.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 3 942 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 342 детей и у 607 медицинских работников. За сутки подтверждено 65 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 6 детей в возрасте от 9 месяцев до 16 лет и у 59 взрослых", - сказано в нем.

9 заболевших были госпитализированы, остальные 56 пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в больницы были отправлены 715 человек, на самоизоляцию - 3 227.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 66 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае", - сказано в сообщении.

За сутки выздоровели 68 человек, за все время - 2 834.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19.

Также в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1271 случай за сутки.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве Коронавирус в Киевской области

Деснянский район лидирует по коронавирусу. В Киеве...
В Украине антирекорд по госпитализации больных с к...
В Киеве за сутки коронавирусом заразились еще 9 де...
В Киевской области начало расти количество новых с...
Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин
Деснянский район лидирует по коронавирусу. В Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19
Новости
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч 14:16
Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавирус 14:10
Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украинских спасателей 14:03
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство 13:51
Работники поезда должны были сообщить в полицию об избиении и попытке изнасилования журналистки в купе, — юрист 13:49
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
больше новостей
Кабмин хочет ограничить ежемесячную премию членам набсовета "Нефтегаза" четвертью миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok