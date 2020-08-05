В Киевской области вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 4 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 65 человек до 3 942, умерших - на 1 человека до 66.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 3 942 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 342 детей и у 607 медицинских работников. За сутки подтверждено 65 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 6 детей в возрасте от 9 месяцев до 16 лет и у 59 взрослых", - сказано в нем.

9 заболевших были госпитализированы, остальные 56 пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в больницы были отправлены 715 человек, на самоизоляцию - 3 227.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 66 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае", - сказано в сообщении.

За сутки выздоровели 68 человек, за все время - 2 834.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19.

Также в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1271 случай за сутки.