В Киеве за сутки коронавирусом заразились еще 9 детей. Заболеваемость начала расти

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 3 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 108 до 8 662, умерших - на 3 до 138.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 108 человек. 3 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8 662 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко в социальной сети Facebook.

Заболели 53 женщины в возрасте от 16 до 82 лет и 46 мужчин от 19 до 80 лет, а также 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 года до 15 лет.

В больницы госпитализированы 13 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 50 человек, всего коронавирус преодолели 3 044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 21, Днепровском - 18, Святошинском и Печерском районах - по 13 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 3 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 061 до 74 219, количество умерших от заболевания - на 26 человек до 1 764 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 7,2%, количество новых летальных случаев увеличилось в 2 раза.

Также в Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю.