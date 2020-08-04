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04 августа 2020, вторник, 12:12 667
Общество 2020-08-04T12:15:33+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки коронавирусом заразились еще 9 детей. Заболеваемость начала расти

В Киеве за сутки коронавирусом заразились еще 9 детей. Заболеваемость начала расти

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 3 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 108 до 8 662, умерших - на 3 до 138.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 108 человек. 3 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8 662 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко в социальной сети Facebook.

Заболели 53 женщины в возрасте от 16 до 82 лет и 46 мужчин от 19 до 80 лет, а также 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 года до 15 лет.

В больницы госпитализированы 13 человек, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 50 человек, всего коронавирус преодолели 3 044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком районе - 21, Днепровском - 18, Святошинском и Печерском районах - по 13 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 3 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 061 до 74 219, количество умерших от заболевания - на 26 человек до 1 764 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 7,2%, количество новых летальных случаев увеличилось в 2 раза.

Также в Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю.

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