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05 августа 2020, среда, 10:00 515
Общество 2020-08-05T10:05:35+03:00
Українські Новини
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

4 августа было проведено 17 519 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 23,9% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 18 383 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 19,4% больше по сравнению с 3 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 35 902 тестирования, из них 17 519 методом ПЦР, а также 18 383 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 098 665 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 5 августа поступило 1 653 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 129 372 сообщения о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 4 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 271 до 75 490, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 788 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 19,8%, количество новых летальных случаев снизилось на 7,7%.

Также серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в 2021.

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