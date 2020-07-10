Отпуск 2020: сколько стоит отдых в Карпатах на озере Молодости

В то время, как в Украине продолжается разгар сезона отпусков, все больше украинцев выбирают внутренний туризм. Граждане отдыхают не только на морских курортах, но и у кристально чистых озерах, которые ничем не уступают морскому отдыху, среди которых озеро Молодости в Буковеле, передают Українські Новини.

Озеро Молодости

В популярном туристическом объекте Карпат – Буковель летом больше всего привлекает туристов искусственное озеро Молодости с кристально чистой водой. Глубина водоема достигает 8 метров, ширина – 140 метров.

Отдыхающие говорят, что после купания в озере, восстанавливаются силы, поэтому его назвали озером Молодости.

Отдых 2020 в Карпатах. Фото: hotel-podgore.com.ua

Развлечения

У озера оборудован двухкилометровый пляж, развитая инфраструктура. Отдыхающим предоставляют в аренду шезлонги и зонтики. Среди развлечений туристам предлагают прокат катамаранов, водных лыж, гидроциклов. Также есть возможность погрузиться с аквалангом.

Отдых в Буковеле. Фото: blitz.if.ua

Стоимость проживания

Стоимость проживания в бюджетном номере в среднем стоит от 1480 гривен с двух человек за 3 дня и 2 ночи. В номере среди удобств: ванная комната, средства гигиены, телевизор, шкафов, белье. Также предлагают завтраки, которые стоят от 100 гривен с человека.

Стоимость проживания в номерах улучшенной категории стартует от 3200 гривен за 3 дня и 2 ночи. Номер категории "люкс" состоит из двух комнат, в которых может разместиться 4 человека. Среди удобств в номере: ванная комната, средства гигиены, белье, шкаф, балкон, холодильник.

Ранее Українські Новини сообщали, во время летнего отпуска можно посетить розовое Лемурийское озеро в Херсонской области.

Также во время отпуска пользуются популярностью более дешевые морские курорты по сравнению с одесскими.